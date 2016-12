Angestimmt wurde die große weihnachtliche Singaktion "Loss mer Weihnachtsleeder singe" am Freitagabend (23.12.2016) von bekannten Musikern wie BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken, Mitgliedern der Höhner und der Bläck Fööss. Begleitet wurden sie von 40.000 stimmgewaltigen Menschen auf den Rängen und 2.000 Sängern aus verschiedenen Chören und Jugendchören der Region. Seit Oktober war das Kölner Stadion ausverkauft.

Auch Besucher mit Instrumenten

Auf dem Programm standen über 20 Lieder auf Deutsch, Englisch und Kölsch. Neben Klassikern wie "Stille Nacht" gab es auch kölsche Weihnachtssongs wie "Frohe Weihnacht, leev Mamm" von Björn Heuser und "Wenn et dunkel weed" von Brings. "Oh du fröhliche" konnten die Besucher mit eigenen kleinen Instrumenten wie Mundharmonika oder Flöte begleiten.

Schärfere Sicherheitsmaßnahmen

Der Veranstalter hatte verschärfte Sicherheitsmaßnahmen angekündigt. Zusammen mit der Polizei waren etwa 600 Sicherheitskräfte vor Ort. Beim Einlass gab Taschenkontrollen. Besucher durften keine großen Taschen oder Glasgefäße mit hineinnehmen.

Vorbild ist Union Berlin

Das große Rudelsingen mit Gänsehautfaktor fand zum zweiten Mal in Köln statt. Am vergangenen Wochenende (18.12.2016) hatten schon am Aachener Tivoli 20.000 Menschen zusammen gesungen. Der Ursprung des Weihnachtssingens liegt in Berlin, genauer im Stadion an der Alten Försterei des Fußball-Zweitligisten 1. FC Union. Dessen Fans begründeten vor 13 Jahren diese Tradition.

