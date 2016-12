Aachen: Ermittlungen nach Messerattacke auf einen Obdachlosen

Nach einer brutalen Messerattacke auf einen schlafenden Obdachlosen in Aachen tappen die Ermittler weiter im Dunkeln. Laut Staatsanwaltschaft Aachen war ein 32 Jahre alter Slowake am Freitag (23.12.2016) auf einer Bank am Veltmanplatz mit mehreren Stichen im Oberkörper schwer verletzt worden.