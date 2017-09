"Mein Verein" ist jetzt museumsreif

Im Haus der Geschichte wird heute Abend (05.08.2017) die Ausstellung "Mein Verein" eröffnet. 600 000 Vereine sind in Deutschland in die entsprechenden Register eingetragen.

"Ein Verein für Karneval trotz Frau und Umwelt" : Loriot machte sich mit der legendären Vereinssitzung im Film Ödipussi in den 80er Jahren bissig über die Vereinswelt lustig. Damit hat er es jetzt auch in den Eingangsbereich zur Ausstellung "Mein Verein" im Bonner Haus der Geschichte geschafft.

Vereine sind der Kitt unserer Gesellschaft

Vereinsfeste werden auch schon mal zum Verkehrshindernis

Es folgen mehr als 300 Exponate, Mitmach-Stationen und viele Filmausschnitte, mit denen die Ausstellungsmacher einen kleinen Überblick über die Entwicklung der Vereine in Deutschland geben. Von den ersten Schützenvereinen, die ihre Wurzeln schon im Mittelalter haben, über Karnevals-, Sport- oder Gartenvereine bis zu Fördervereinen. Vereine bestimmten in vielen Bereichen unser Leben und seien so etwas wie der Kitt unserer Gesellschaft, erklärte Professor Hans Walter Hütter, der Präsident der Stiftung Haus der Geschichte zur Eröffnung der Ausstellung.

Fördervereine werden immer mehr

Das älteste Exponat der Ausstellung: eine Karikatur aus dem Jahr 1819.

Und Gesellschaft wandelt sich. Während unter anderem Sportvereine immer wieder über Nachwuchssorgen klagen, steigt beispielsweise die Zahl der Fördervereine gerade in jüngerer Zeit deutlich. Ältestes Exponat ist eine Karikatur aus dem Jahr 1819, auf der sich die Mitglieder eines Denkerclub fragen, wie lange das Denken wohl noch erlaubt sei. Dort taucht im Hintergrund auch schon das Wort "Verein" auf. Andere Exponate sind zum Beispiel der Knappenbrief des legendären Schalker Stürmers Willi Koslowski, der mit Schalke 1958 Deutscher Meister wurde. Die Ausstellung "Mein Verein" ist bis zum 4. März 2018 zu sehen.

Schalke bekam den Vorzug vor den anderen Bundesligaclubs

Einer der großen Fußballvereine: Schalke 04

Und natürlich darf der Sportverein nicht fehlen. Da ist zum Beispiel der Knappenbrief des legendären Schalker Stürmers Willi Koslowski, der mit Schalke 1958 Deutscher Meister wurde. Und auch sonst gibt es einiges zu Schalke. Warum denn ausgerechnet Schalke? Museumschef Hütter erklärt das im Gespräch mit dem WDR so: "Tja – also Schalke … wir haben heftig diskutiert, das können Sie sich vorstellen. Der eine ist hier VfB-Fan, der andere FC-Fan, der andere Borusse …" Aber für Schalke gab dann nicht nur die besondere Liebe der Fans von der Wiege bis zur Bahre den Ausschlag. Hans Walter Hütter erklärt dazu: "Wichtiges Kriterium war, dass der FC Schalke 04 noch der einzige Verein ist, der seine Profimannschaft aus der ersten Liga im Verein, im e.V. organisiert – und nicht ausgelagert hat, wie das die übrigen Profivereine machen."

Traditionen genauso wichtig wie soziale Projekte

Datsche oder Schrebergarten - auch die Gartenvereine sind Thema

Nach vielen unterschiedlichen Vereinswelten geht es zum Schluss der Ausstellung um einen Bereich, der gerade in der jüngeren Zeit zu einem deutlichen Wachstum bei den Vereinszahlen in Deutschland sorgt: die Fördervereine. Projektleiterin Angela Stirken weiß: "Also Vereine, bei denen es nicht um Traditionen geht, oder um Geselligkeit oder um Karneval, sondern wo es drum geht, ein Projekt zu fördern. Hier ist es der Wiederaufbau eines Baudenkmals, das kann aber auch ein soziales Projekt sein, nämlich die Tafel."

Ehrenamt lässt auf längeres Leben hoffen

Der Besucher wird zum Mitmachen aufgefordert