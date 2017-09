Immer mehr Amseln erkranken an tropischem Virus

Einst infiziert mit dem Virus, versuchen die Vögel nicht mehr vor Menschen oder anderen Tieren zu flüchten. Sie zeigen apathisches Verhalten, wie zum Beispiel nach einem Flug vor eine Fensterscheibe - allerdings über einen viel längeren Zeitraum. Zeigen Amseln genau dieses Verhalten, sind sie vermutlich an dem Usutu-Virus erkrankt, sagt Peter Malzbender vom Naturschutzbund in Wesel. Erkranken die Vögel an dem Virus, sterben sie in den meisten Fällen innerhalb weniger Tage.

Zahl der infizierten Amseln steigt besonders im Kreis Wesel

Gerade im Kreis Wesel melden Anwohner seit drei bis vier Wochen immer häufiger erkrankte oder tote Amseln in den Stadt- und Waldgebieten. Das ist zum Beispiel über ein Online-Formular möglich. Der NABU ruft die Menschen am gesamten Niederrhein weiter dazu auf, die Funde zu melden.

Virus kommt aus Südafrika