Medikamententests an Heimkindern in Viersen werden aufgearbeitet

Der kommunale Landschaftsverband Rheinland hat eine Studie angekündigt, um die Verabreichung von Medikamenten zwischen 1945 bis 1975 in der eigenen Kinder- und Jugendpsychiatrie Viersen zu beleuchten. In der Klinik gebe es noch umfangreiche Aktenbestände aus der Zeit, teilte der LVR am Donnerstag (09.02.2017) mit.

Doktorantin deckt Skandal auf

Im Herbst hatte eine Doktorantin aus Krefeld eine Studie veröffentlicht, in der bundesweit 50 Versuchsreihen mit Medikamenten an Heimkindern nachgewiesen wurden. Unter anderem wurden Impfstoffe und Psychopharmaka verwendet. In NRW soll dies in mindestens fünf Einrichtungen passiert sein.