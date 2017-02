Maritim-Hausverbot für Höcke in Köln

Der Ende April in Köln geplante Bundesparteitag der AfD könne in einem Maritim-Hotel stattfinden - so die Maritim-Hotelgruppe. Björn Höcke sei in dem Hotel aber unerwünscht.

In einer Erklärung nimmt die Hotelgruppe unter anderem Bezug auf Höckes Äußerungen zum Holocaust. Diese Äußerungen seien nicht mit der deutschen Geschichte vereinbar. Höcke verstoße gegen die Auffassung der Maritim-Hotels von einem internationalen, offenen Miteinander.

Stand: 13.02.2017, 16:49