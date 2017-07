Hier starben am 24. Juli 2010 bei der Loveparade 21 junge Menschen. Am Vorabend des siebten Jahrestages fand am Sonntag (23.07.2017) ein nicht öffentlicher Gedenkgottesdienst statt. Währenddessen brannten am Gedenkort die ersten Kerzen. Der Verein "Bürger für Bürger Duisburg" hatte die "Nacht der 1000 Lichter" organisiert.