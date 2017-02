Jetzt doch: Geld zurück im Kölner Knöllchen-Streit

Bezirksregierung räumt Fehler ein

Die Bezirksregierung hatte eine Hotline eingerichtet

Veranwortlich für die 400.000 falschen Knöllchen ist die Bezirksregierung. Sie hatte es versäumt, für Tempolimit-Schilder hinter einer Baustelle auf der A3 bei Heumar zu sorgen. "Uns tut der Fehler für die Autofahrer Leid" , so Regierungspräsidentin Gisela Walsken.

Stadt und Bezirksregierung im Streit

Nach tagelangem Hickhack jetzt die Lösung: In einer eilig einberufenen Pressekonferenz am Donnerstag (09.02.2017) erklärten der Kölner Stadtdirektor Stephan Keller, dass die Stadt die kassierten Beträge freiwillig zurückerstatten will. Das sind immerhin etwa elf Millionen Euro. Der Rat wird am Dienstag (14.02.2017) ein Verfahren "zum freiwilligen Zahlungsausgleich" beschließen.