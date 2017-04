Umgekippter Lkw blockiert Autobahnkreuz Neuss-West

Betroffen sind die Autobahnen 57 aus Richtung Krefeld und 46 aus Richtung Heinsberg. Der Fernverkehr sollte den Bereich laut Autobahnpolizei weiträumig umfahren. Derzeit sind der rechte und der mittlere Fahrstreifen der A 57 in Richtung Köln blockiert.

Bergungsarbeiten bis zum Nachmittag

Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Bergung kann möglicherweise bis in die Nachmittagsstunden andauern. Der betroffene Lkw-Fahrer wurde vorsichtshalber zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Unfallursache noch unbekannt

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei hatte der Fahrer mit seinem Lkw aus Polen im Kreuz Neuss-West aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen mit Kaffee beladenen 40-Tonner verloren. Der Lkw geriet ins Schleudern, kippte auf die linke Seite und blockierte dann zwei Fahrspuren.

Stand: 28.04.2017, 11:29