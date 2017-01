Berliner Terror-Lkw kommt möglicherweise ins Bonner Museum

Ist der Lastwagen, mit dem der Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt verübt wurde, ein Museumsstück, oder wäre das geschmacklos ? Diese Frage muss sich der Präsident der Stiftung Haus der Geschichte in Bonn, Hans Walter Hütter, stellen. Er sieht das so: "Es läuft ja noch ein Untersuchungsverfahren. Und um die richtige Auswahl treffen zu können, braucht man auch zeitlichen Abstand. Der ganze Lastwagen ist wohl auch zu groß. Eher müsste man an ein bestimmtes Teil denken. Wir zeigen in Bonn zum Beispiel die Tür eines Bundeswehr-Fahrzeugs, das in Afghanistan beschossen wurde."

Das materielle Erbe der Vergangenheit ist zu bewahren

Terror-LKW soll eventuell ins Haus der Geschichte

Obwohl die Überlegungen der Museums-Macher noch gar nicht abgeschlossen sind, gibt es bereits heftige Diskussionen darüber, ob ein solches Mordwerkzeug tatsächlich ins Museum gehört, oder ob die Terroristen damit noch geadelt werden. Für Hans Walter Hütter ist das selbstverständlich, die Kontroverse im Blick zu haben, bevor ein solches Exponat tatsächlich im "Haus der Geschichte" landet.

Professor Hans Walter Hütter, Präsident der Stiftung Haus der Geschichte

Im Gespräch mit dem WDR sagte er: "Das Geschehen darf auf keinen Fall nur aus Sicht des Täters dargestellt werden, das wäre falsch. Aber wenn ein Thema von gesellschaftlicher Relevanz ist, und das ist in diesem Fall ja in der Tat so, dann gehört es zu unserer Geschichte, ob wir das wollen oder nicht. Und wenn wir den Auftrag haben, das materielle Erbe der Vergangenheit zu bewahren, dann gehören auch solche Themen dazu. Und man brauch immer einen zeitlichen Abstand, um die Tat selber und die Folgen überhaupt bewerten zu könne n . "

Thema Terrorismus ist im Museum schon präsent

Das Thema Terrorismus spielt im Bonner Haus der Geschichte ohnehin schon eine durchaus gewichtige Rolle. In der Dauerstellung werden verschiedene Objekte des RAF -Terrorismus, unter anderem das Flächenschussgerät, mit dem die Bundesanwaltschaft angegriffen wurde, gezeigt.

Terror ist schon Thema im Museum, wie hier beim RAF-Anschlag auf Hanns Martin Schleyer

Die Kölner Nagelbombe der Neonazi-Zelle NSU steht für den aktuellen Rechtsradikalismus. Und auch Teile der Twin Towers aus New York sind zu sehen, einige durch den Terrorangriff am 11. September brutal verbogene Metallträger und Teile der Fassade, die diese schiere Gewalt zeigen. Aber dazu gehört auch eine kleine ID-Card eines Mitarbeiters der Deutschen Bank, der dort zu Tode gekommen ist. Sie steht für das menschliche Leid dieses Terrorverbrechens.

Auf den richtigen Zeitpunkt kommt es an

Unmittelbar nach der Tat hat ist es besonders schwierig die Entscheidung für eine Präsentation im Museum zu treffen. So sagt Professor Hütter: "Besonders schwierig ist das vor allem im Blick auf die Angehörigen der Terroropfer vor allem für die Angehörigen der Betroffenen. Man muss mit Respekt den richtigen Zeitpunkt abpassen. Aber dann muss man als Museumsmensch, der für die Überlieferung des materiellen Erbes der Vergangenheit zuständig ist, handeln - und zwar immer mit dem notwendigen Augenmaß."

Immer gut besucht: das Haus der Geschichte auf der Bonner Museumsmeile

Stand: 04.01.2017, 13:00