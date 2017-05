Im Blick hat Lindt dabei laut Aachener Zeitung den benachbarten Bendplatz. Das Unternehmen wolle die Flächen kaufen, so die Stadt. Für den Aachener Bend hieße das: Nach 90 Jahren müsse sich die Tradionskirmes einen neuen Platz suchen. Die Stadt suche jetzt dringend nach passenden alternativen Standorten für das Volksfest. Im Gespräch sei auch Gelände des Aachen Laurensberger Rennvereins in der Soers, so die AZ . Dort sieht man viele Probleme, das Gelände liege zu nahe an einer Wohnbebauung, so der ALRV .

Lindt drängt auf schnelle Entscheidung

Aachener Volksfest bald an einem anderen Standort?

Die Firma Lindt - im Moment arbeiten dort 2300 Menschen - drängt auf eine schnelle Entscheidung der Stadt. Geschäftsführer Adalbert Lechner sagt in der Aachener Zeitung, dass man ansonsten einen alternativen Produktionsstandort für die Firma suchen müsse, außerhalb von Aachen. Der Stadt gingen dann nicht nur etwa 2300 Arbeitsplätze verloren, dazu auch Gewerbesteuereinnahmen in Millionenhöhe.

Stand: 11.05.2017, 08:57