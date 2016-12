Die Projektion auf Domplatte und Roncalli-Platz beginnt mit Einbruch der Dunkelheit am 31. Dezember gegen 17 Uhr und dauert etwa bis zum Mitternacht. Ziel der Stadt ist es, nach den Übergriffen in der Silvesternacht 2015/16 Sicherheit zu schaffen und " Köln, wie es wirklich ist, wieder am Dom erlebbar zu machen ". Die Multimedia-Projektion ziele darauf ab, " die Domumgebung zu einem 'Licht-Traum-Raum' umzuwandeln ".