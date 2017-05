Nach Angaben der Aachener Staatsanwaltschaft handelt es sich bei dem Toten um einen jungen Mann Anfang 20. Vermutlich stammt er aus den Niederlanden. Die Hunde einiger Spaziergänger hatten die Leiche gestern ( 7.5. ) in einem kleinen Waldstück in Schalbruch bei Heinsberg aufgespürt. Die Obduktion ergab: der junge Mann wurde durch 12 Messerstiche in Brust und Rücken umgebracht. Die genaue Identität und die Umstände der Tat sind noch offen.