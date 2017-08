Gefährliches Handy-Spiel: Mädchen aus Radevormwald verletzt sich selbst

Erster Fall in NRW

Das Jugendamt in Radevormwald hat Anzeige bei der Polizei erstattet, nachdem der Vater der 13-Jährigen dort Hilfe suchte. Laut Landeskriminalamt ist das der erste Fall in NRW, der den Behörden gemeldet wurde und bekannt ist. Strafbar ist eine Beihilfe zur Selbstverletzung nicht. Das macht eine Strafverfolung schwierig. Es gibt Hinweise auf weitere Fälle in Bayern, Rheinland-Pfalz und im Saarland.

Opferschutz hat sich eingeschaltet

Der Opferschutz der Stadt Radevormwald hat sich jetzt eingeschaltet und will zusammen mit dem Jugendamt und der Polizei mit dem Mädchen sprechen. Bisher ist unklar, wie die 13 Jährige an das Spiel gekommen ist. Nach den Sommerferien sollen die Schulen in Radevormwald informiert werden, um weitere Fälle zu verhindern.