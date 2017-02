NRW-Landtag zeichnet "Bläck Fööss" aus

Die Kölner Mundart-Band "Bläck Fööss" ist am Dienstag (14.02.2017) vom NRW -Landtag für ihr Engagement in der Brauchtumspflege geehrt worden. Landtags-Vizepräsident Gerhard Papke ( FDP ) würdigte die Musiker in Düsseldorf als " Botschafter des Karnevals und des Rheinlands " und als " Aushängeschild für Nordrhein-Westfalen ".

Beim traditionellen Empfang der Tollitäten im Landtag wurden weitere Karnevalisten geehrt, darunter die Stadtgarde Oecher Penn aus Aachen, die Mundartband "De Karamba Männcher" aus Stolberg und die Karnevalsgesellschaft "Ahle Schlupp" Kreuzau 1880.

Landtagspräsidentin Carina Gödecke (SPD) betonte, der Karneval habe " große integrative Kraft " und gehöre zur Identität von Nordrhein-Westfalen. Neben den ausgezeichneten Karnevalisten waren auch zahlreiche weitere Prinzenpaare und Dreigestirne aus verschiedenen Städten in der Bürgerhalle des Landtags zu Gast.

Der Empfang findet traditionell kurz vor Beginn des Straßenkarnevals statt - nächste Woche beginnen die tollen Tage.

Stand: 14.02.2017, 18:20