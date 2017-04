Flughafen Düsseldorf: Krone als Schmuggelware

Der Beschuldigte wollte den Zollbereich durch den Ausgang für anmeldefreie Waren verlassen, als die Zöllner ihn zur Kontrolle des Reisegepäcks baten. Neben der Krone fanden sie noch rund 600 Zigaretten, die Reisefreimenge liegt bei 200 Stück.

Der Reisende gab an, die Krone als Hochzeitsgeschenk nach Belgien bringen zu wollen. Weil die Ware nicht angemeldet war, hat der Zoll ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung eingeleitet. Die Ware durfte er allerdings mitnehmen, da er die Einfuhrabgaben in Höhe von knapp 850 Euro am Flughafen entrichten konnte und eine Sicherheitsleistung für die zu erwartende Strafe hinterlegte.

Stand: 18.04.2017, 10:13