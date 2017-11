Karneval: Stadt Köln kritisiert Sicherheitsunternehmen

So habe WIS beispielsweise Mitarbeiter nicht rechtzeitig für eine Überprüfung durch die Polizei gemeldet. Außerdem soll WIS laut Stadt Köln Mitarbeiter, die als ungeeignet eingestuft worden waren, zum Einsatz in den Kölner Karneval geschickt haben.

Stadt kontrollierte gründlich

Die Stadt Köln hatte WIS beauftragt, an Kontrollstellen in der Altstadt und im Studentenviertel das Glasverbot durchzusetzen. WIS-Mitarbeiter sollten verhindern, dass Jecke mit Flaschen und Gläsern in die Viertel kommen. Weil Mitarbeiter des Sicherheitsunternehmens WIS aber bereits im vergangenen Jahr wegen zahlreicher Unregelmäßigkeiten aufgefallen waren, habe das Kölner Ordnungsamt diesmal das Personal von WIS besonders gründlich überprüft.

Einige Mitarbeiter nicht gemeldet

Vor der diesjährigen Session hatte das Ordnungsamt das Unternehmen WIS verpflichtet, alle Mitarbeiter, die am 11.11. eingesetzt werden sollten, schon vier Wochen vorher zu melden. Jede Sicherheitskraft sollte dann von der Polizei überprüft werden. Das Ordnungsamt wollte verhindern, dass im Karneval gewaltbereite Extremisten oder andere Straftäter als Sicherheitskräfte eingesetzt werden. Doch WIS meldete laut Stadt nur einen Teil der etwa 400 Kräfte bis zum geforderten Stichtag am 14. Oktober. Bis zum Einsatz am 11.11. habe das Sicherheitsunternehmen immer weitere Mitarbeiter gemeldet. Selbst am Morgen des 11.November seien noch 29 Sicherheitskräfte erschienen, die auf keiner Meldeliste standen. Diese Männer und Frauen konnte das Ordnungsamt erst unmittelbar vor Dienstbeginn überprüfen lassen.

Bereits abgelehnte Mitarbeiter sollen angetreten sein

Die Kontrolleure des Ordnungsamtes stellten dabei nach eigenen Angaben fest, dass sich zwei Männer zum Dienst meldeten, die bereits bei vorangegangenen Überprüfungen wegen negativer Auskünfte von Sicherherheitsbehörden abgelehnt worden waren. Das Ordnungsamt schickte die beiden Männer deshalb nach eigenen Angaben wieder nach Hause.

Unternehmen WIS weist Kritik zurück

WIS hat gegenüber dem WDR erklärt, dass ihm Vorwürfe gegen Mitarbeiter vor dem Einsatz am 11.11. nicht bekannt gewesen seien. In einer Erklärung der Stadt Köln dagegen heisst es, WIS sei bereits drei Tage vor Beginn der Session mitgeteilt worden, dass zwei Mitarbeiter bei der Sicherheitsüberprüfung als nicht geeignet eingestuft wurden und deshalb nicht zum Einsatz kommen sollten.

Zusammenarbeit bleibt bestehen

Die Stadt Köln hatte 400 Sicherheitskräfte für den Einsatz am 11.11. bei WIS bestellt. Doch laut Stadtverwaltung kamen nur etwa 350. Die Stadt Köln will in der kommenden Woche mit WIS über Konsequenzen beraten. Trotz der Vorfälle zum Auftakt des Karnevals will die Stadt Köln das private Sicherheitsunternehmen auch Weiberfastnacht wieder im Karneval einsetzen.