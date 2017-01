In Lohmar Krippe angezündet: Kirche völlig verraucht

Kirchenbesucherin schlägt dichter Qualm entgegen

Helene Krotky alarmierte die Feuerwehr

Wie jeden Tag hat der Küster der Kirchengemeinde am Morgen die Kirche aufgeschlossen. Jeder Gläubige in Lohmar soll jederzeit die Möglichkeit haben, zu beten oder zu beichten. Das Prinzip der "offenen Kirchentür" haben Unbekannte offenbar missbraucht, um ein Feuer zu legen. Am Montagnachmittag (02.01.2017) haben sie die Krippe angezündet. Diese war nach den viel besuchten Weihnachts- und Neujahrsgottesdienst noch nicht abgebaut. Als Helene Krotky, Vorsitzende des Vereines "Bürgerbus Lohmar", ihrer Schwiegertochter und ihrem Sohn die katholische Kirche St. Johannes Enthauptung Lohmar zeigen will und die schwere Kirchentür öffnet, schlägt ihr dichter Brandrauch entgegen. Von außen war davon überhaupt nichts zu merken.

Nur zwei kleine Fenster im Kirchendach

Von außen ist der Schaden nicht erkennbar

Helene Krotky erholt sich schnell von ihrem Schreck und alarmiert von ihrem Handy sofort über den Notruf die Feuerwehr in Lohmar. Die rückt mit einem Großaufgebot an und entfernt zunächst einmal den ebenfalls angekokelten Weihnachtsbaum aus dem Kirchenschiff. Das Feuer war noch recht glimpflich verlaufen: Bänke, Kanzel und andere Einrichtungen in der Kirche wurden von dem Brand verschont. Nur die erhebliche Rauchentwicklung macht der Feuerwehr und auch der Polizei zu schaffen. Der Rauch staut sich unter dem Kirchendach. Dort gibt es nur zwei kleine Fenster, die geöffnet werden können. Nur dort kann der Rauch abziehen. Um das Verfahren zu beschleunigen, hat die Freiwillige Feuerwehr Lohmar große Lüfter aufgestellt Das dauert aber trotzdem alles recht lange, denn die beiden kleinen Fenster bleiben das Nadelöhr.

Kirche St. Johannes bleibt vorerst geschlossen

Um keinen Kamineffekt zu erzeugen werden alle anderen Zugänge fest verschlossen. Die Lohmarer Kirche ist vorerst nicht zugänglich. Auch nicht für die Experten der Kripo, die den Brandort begutachten wollen. Auch sie müssen den Ort unverrichteter Dinge verlassen. Sie wollen am Dienstag (03.01.2017) zurückkommen. Ob die Kirche zu den geplanten Gottesdiensten am kommenden Wochenende wieder geöffnet werden kann, steht noch nicht fest.

Stand: 02.01.2017, 17:09