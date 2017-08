Colonia Dignidad: Ex-Sektenarzt droht Haft in Deutschland

Dem ehemaligen Arzt der Sekte "Colonia Dignidad" droht nun doch eine Haftstrafe in Deutschland. Das entschied am Mittwoch (14.08.2017) das Landgericht Krefeld. Die damals verhängte Haftstrafe von fünf Jahren erfülle die rechtsstaatlichen Anforderungen und kann daher in Deutschland vollstreckt werden, so das Gericht.

Einen entsprechenden Antrag hatten die chilenischen Behörden vor drei Jahren gestellt, da Hopp als deutscher Staatsbürger nicht ausgeliefert werden darf.

Hartmut Hopp flüchtete nach Deutschland

Hopp war 2011 in Chile wegen Beihilfe zu sexuellem Kindesmissbrauch in 16 Fällen verurteilt worden. Er war nach Deutschland geflüchtet, bevor seine Strafe in Chile rechtskräftig wurde, und lebt seit 2011 unbehelligt in Krefeld.

Weil er als Deutscher nicht an Chile ausgeliefert werden darf, hatte der Chiles oberstes Gericht beschlossen, die Vollstreckung der Strafe in Deutschland zu beantragen.

Bundesamt für Justiz muss Vollstreckung bewilligen

Ob er die Haftstrafe hier verbüßen wird, ist unklar, weil er noch Beschwerde beim Oberlandesgericht einlegen kann. Und zuletzt muss das Bundesamt für Justiz die Vollstreckung bewilligen.

Stand: 14.08.2017, 14:51