Krefeld: Polizei nimmt Mann nach Beilattacke fest

Das Opfer wurde verletzt, Lebensgefahr bestehe nicht, so ein Polizeisprecher. Der 52-jährige Tatverdächtige wurde bei seiner Festnahme durch einen Streifschuss leicht am Bein verletzt. Beide Männer sollen sich häufig im Bahnhofsmilieu aufhalten. Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an.

Stand: 16.01.2017, 06:21