Behördenstreit wegen Krebsklinik Brüggen eskaliert

So habe die Krefelder Staatsanwaltschaft eine Anzeige gegen " einen einzelnen Angehörigen der Ermittlungsgruppe " wegen Verletzung des Dienstgeheimnisses erstattet. Im Gegenzug habe die Gladbacher Polizei die Krefelder Staatsanwaltschaft wegen Verleumdung angezeigt.

Fall sorgte im Sommer 2016 für Schlagzeilen

Der Fall hatte im Sommer vergangenen Jahres in Deutschland und den Niederlanden für Wirbel gesorgt. In dem umstrittenen Krebszentrum hatten sich zig Patienten, vor allem aus den Niederlanden, behandeln lassen. Ende Juli 2016 waren eine Belgierin sowie eine Frau und ein Mann aus den Niederlanden kurz nach einer Behandlung in dem Zentrum mit dem nicht als Arzneimittel zugelassenen Wirkstof 3-Bromopyruvat (3-BP) gestorben. Daraufhin leitete die Krefelder Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung gegen den Heilpraktiker und Betreiber des Zentrums ein.