NRW will nicht mehr Geld für Tour de France zahlen

" In der Landesregierung gibt es derzeit keine Überlegungen, die Tour de France 2017 in Düsseldorf mit weiteren Geldern zu unterstützen “, teilte NRW –Ministerpräsident Armin Laschet am Dienstag (22.08.2017) in einer Antwort auf eine Anfrage aus der Grünen–Landtagsfraktion mit.

Der Düsseldorfer SPD -Oberbürgermeister Thomas Geisel dagegen hatte nach dem Ende der Tour im vergangenen Monat höhere Kosten eingeräumt und gesagt, er gehe davon aus, dass das Land im Wesentlichen die Kosten für Sicherheitsmaßnahmen übernehmen werde.

Neue Sicherheitsauflagen

Nach Angaben der SPD -Ratsfraktion hatte es seit den Terroranschlägen zum Beispiel in Nizza und Berlin neue Auflagen gegeben, die Ausgaben dafür seien bei der Planung des Events nicht absehbar gewesen. So habe man unter anderem mit Containerblockaden die Zuschauer des Tourstarts vor Terroranschlägen schützen müssen. Darum sei das Land jetzt in der Pflicht, einen größeren Teil der Kosten zu übernehmen.

Die Diskussion um die Kosten der Tour de France ist nicht neu: Die CDU hatte schon im Vorfeld vor einer Kostenexplosion gewarnt.

Stand: 22.08.2017, 16:55