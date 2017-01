Düsseldorf: Kopten feiern ihr Weihnachtsfest

In NRW leben immer mehr koptische Christen. Auch weil die Glaubensgemeinschaft in Ländern wie Ägypten verfolgt oder bedroht wird. Zuletzt hatte es in Kairo 26 Tote bei einem Anschlag auf eine koptische Kathedrale gegeben. In Düsseldorf ist die Gemeinde sogar so stark gewachsen, dass ihre Gottesdienste mittlerweile in einer größeren Kirche stattfinden.

Ende der koptischen Fastenzeit

Mit der Christmesse heute Abend endet für die koptischen Christen die Weihnachts-Fastenzeit. Traditionell gibt es nach dem Gottesdienst eine große Feier und ein gemeinsames Essen.

Stand: 06.01.2017, 07:05