Defekte Gastherme: Ehepaar in Hilden tot

In einer Wohnung in Hilden ist am Samstag (04.02.2017) ein Ehepaar (72, 73) tot aufgefunden worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers waren sie vermutlich aufgrund einer defekten Gastherme im Keller gestorben. Die Feuerwehr stellte überhöhte Kohlenmonoxid-Werte fest.

Freunde waren auf der Polizeiwache erschienen und hatten angegeben, das Ehepaar nicht erreichen zu können. Daraufhin waren Einsatzkräfte ausgerückt. Durch ein Fenster der Wohnung sahen sie den leblosen Mann. Neben dem Ehepaar starb auch die Katze der beiden.

Stand: 04.02.2017, 17:55