Düsseldorfer Königsallee bekommt große Eisbahn

Auf dem Corneliusplatz am nördlichen Ende der Düsseldorfer Königsallee soll im kommenden Winter unter dem Namen " DEG -Winterwelt" eine große Eislauffläche entstehen. Betreiber ist der Eishockey-Klub Düsseldorfer EG gemeinsam mit Schausteller Oscar Bruch. " Wir wollen den Menschen etwas Besonderes bieten, was es so in anderen Städten nicht gibt ", erklärte Bruch bei der Vorstellung der Pläne am Freitag (28.04.2017). Eröffnet werden soll die Eisbahn zum Start der Weihnachtsmärkte am 23. November.

Neuer Treffpunkt für die ganze Familie

So soll die neue Eisbahn an der „Kö“ aussehen.

Neben Schlittschuhlaufen für Anfänger und Fortgeschrittene sowie Eisstockschießen sind auch Hütten mit Terrassen sowie Essens- und Getränkestände geplant. Schulklassen bekommen unter der Woche kostenlosen Eintritt, wenn sie angemeldet sind. Gerade im Winter, wenn die übrige Terrassengastronomie auf der Flaniermeile geschlossen habe, könne die Eisbahn ein neuer Ort zum Treffen und Verabreden werden, so Schausteller Bruch.

Hochwertiges Essen für passendes Kö -Niveau

In der großen Hütte „Königsalm“ sollen Besucher verweilen und gutes Essen genießen können.

Bereits in den vergangenen Jahren waren es in der Düsseldorfer Innenstadt Eisbahnen aufgebaut worden. Neu ist in diesem Jahr der Standort am Ende der Königsallee sowie die Zusammenarbeit mit dem direkt benachbarten Steigenberger Hotel. " Wir wollen in einer großen Almhütte qualitativ hochwertiges Essen anbieten, das aber für jedermann erschwinglich ist. Das kann vom einfachen Gänsebraten bis zum Gänge-Menü reichen ", sagt Hoteldirektor Carsten Fritz. Die Kombination aus Eislaufbahn und hochwertiger Gastronomie biete den Besuchern viele Möglichkeiten " passend zum Niveau der Königsallee ", ergänzt Oscar Bruch.

Besondere Events mit der Düsseldorfer EG

Die Idee der neuen Eisbahn setzt Bruch gemeinsam mit der Düsseldorfer EG um. " Wir wollen für Düsseldorf als Stadt des Eislaufens und des Eishockeys werben und der Stadt auch etwas zurückgeben ", sagt DEG-Präsident Michael Staade. Am genauen Programm wird derzeit noch gefeilt. Denkbar wäre aber zum Beispiel, dass DEG-Profis Eislaufunterricht auf der neuen Fläche geben oder so genannte "Show Games" sowie Autogrammstunden. Nach dem Start im November soll die Eisbahn bis Ende Januar 2018 geöffnet sein.

Stand: 28.04.2017, 15:33