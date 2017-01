Prozess wegen Gefangenenbefreiung in Köln

Die Kölner Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die beiden Justizbeamten den Häftling ohne ihre Begleitung auf die Toilette gehen ließen. Sie warteten laut Anklage im Brauhaus bei Getränken auf seine Rückkehr. Erst 27 Minuten später hätten sie ihn gesucht, weil er nicht mehr auftauchte. Der damals 58-jährige Sexualstraftäter war Häftling in der JVA Aachen.

Häftling nutzte Fluchtchance

Die mittlerweile vom Dienst suspendierten JVA -Beamten hatten erzählt, dass ein Beamter den Häftling zu den Toilettenräumen gebracht hatte. Als ein Beamter auch die Toilette aufsuchen musste, sei der Häftling verschwunden. Laut NRW -Justizminister Kutschaty darf ein Häftling nie unbeobachtet sein. Außerdem sei viel zu viel Zeit vergangen, bis die Justizbeamten nach dem Gefangenen gesehen haben.

Geständnisse werden erwartet

Nach WDR -Informationen gibt es Videomaterial, das die Darstellung der Staatsanwaltschaft untermauern soll. Außerdem könnte es sein, dass die Angeklagten im Prozess Geständnisse ablegen werden, heißt es aus Justizkreisen.

Haftstrafen bis zu fünf Jahren möglich

Angeklagter war Häftling in Aachen

Den beiden Beamten drohen Haftstrafen von bis zu fünf Jahren und der Verlust des Beamtenstatus. Das wäre dann der Fall, wenn die Männer zu mindestens 12 Monaten verurteilt werden - auch dann, wenn das Urteil auf Bewährung lauten sollte. Das Urteil wird für heute (13.01.2017) erwartet.

Flucht dauerte drei Tage

Der Häftling war wenige Tage nach seinem Verschwinden in Brühl festgenommen worden, weil ihn jemand erkannt und die Polizei gerufen hatte. Der Mann war 1991 wegen mehrfacher Vergewaltigung und schweren Raubes zu neun Jahren Gefängnis mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Sicherungsverwahrung bedeutet, dass er bis zum Lebensende in Haft bleibt. Er war in den Jahren zuvor mehrmals in Begleitung von Beamten in Köln gewesen. Grundsätzlich haben Gefangene mit Sicherungsverwahrung vier Mal im Jahr die Möglichkeit begleitete Ausflüge zu machen.

