Silvesternacht: Erhebung unter Flüchtlingen

Die Kölner Polizei will von den rund 450 in der Silvesternacht überprüften jungen Männern erfahren, welche Motive sie für die Reise nach Köln hatten. Dazu hat sie einen Fragebogen entworfen. Die Fragebögen gehen an die verschiedenen Polizeidienststellen in Deutschland und Orte, in denen die Männer gemeldet sind. Die Beamten dort sollen die aktenkundig gewordenen jungen Männer an ihren Wohnorten aufsuchen und befragen. Szenekundige Soziologen und Sozialarbeiter hatten bereits die Vermutung geäußert, dass Köln in der betreffenden Szene mittlerweile einen Ruf als Partystadt hat.