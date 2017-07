Kölner Lichter: schauen, staunen, singen

Mit "Höhnern" und 80 Ruderern

Einstimmung am Nachmittag

In Stimmung bringen können sich die Schaulustigen schon am Nachmittag, zum Beispiel am Tanzbrunnen, der größten Open-Air-Bühne des Tages. Dort werden die "Höhner" spielen; von dort aus können die Besucher auch die Regatta verfolgen, bei der 80 Ruderer an den Start gehen. Weil mehrere Hunderttausende an den Ufern des Rheins erwartet werden, raten die Verantwortlichen, um spätestens 20 Uhr da zu sein.

Brückensperrungen am Abend

Verzögerungen bei der An- und Abreise könnte es auch wegen der besonderen Schutzmaßnahmen geben. Sie werden wie an Karneval und beim Christopher Street Day verstärkt. 800 Polizisten sollen während der Großveranstaltung für Sicherheit sorgen. Brücken werden abends gesperrt, Parken ist in vielen Stadtgebieten verboten. Außerdem dürfen große Lkw nicht in die Innenstadt und ins rechtsrheinische Deutz.