Unmittelbar nach dem Großeinsatz in der Silvesternacht 2016/17 hatte die Polizei gesagt, es habe sich bei den 650 überprüften Personen überwiegend um Nordafrikaner gehandelt. Die via Twitter verbreitete Formulierung " Nafris " hatte auch in der Politik für Kritik und eine Diskussion gesorgt. Die Kölner Polizei entschuldigte sich für den Tweet.

2.000 " nordafrikanisch beziehungsweise arabisch aussehende junge Männer "