Sicherheitsdienst will mit Prämien Krankenstand senken

In Informationsschreiben an die Mitarbeiter heißt es, man wolle eine "Anwesenheitsprämie ausloben". Danach will Kötter die Beschäftigten mit Prämien von bis zu 450 Euro im Monat dazu bewegen, sich nicht krank schreiben zu lassen. Kötter-Mitarbeiter berichteten dem WDR von entsprechenden Plänen der Firma.

Mit den angekündigten Zahlungen will das Sicherheitsunternehmen offenbar den Personalengpass bei der Waren- und Personenkontrolle am Frachtbereich des Flughafens abmildern. Vermutlich wegen der hohen Arbeitsbelastung war der Krankenstand in den vergangenen Wochen stark gestiegen. Der akute Personalmangel hatte zu langen Wartezeiten an den Kontrollstellen geführt.

12-Stunden-Schichten an der Waren- und Personenkontrolle

Lastwagen der Frachtunternehmen standen in mehrere Hundert Meter langen Schlangen. Mitarbeiter haben dem WDR berichtet, dass sie häufig 12 bis 13 Stunden pro Tag arbeiten müssen. Es gebe oft keine Pausen. In einigen Fällen sollen Mitarbeiter bis zu zwei Wochen ohne einen freien Tag im Einsatz gewesen sein. Kötter hat zwar in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber dem WDR bestritten, dass Sicherheitskräfte für 12 Stunden-Schichten eingeplant werden. Dem WDR liegen aber Dienstpläne vor, die belegen, dass 12-Stunden Schichten bei Kötter an der Tagesordnung sind.

Gewerkschaft verdi fordert bessere Arbeitsbedingungen

"Statt 450 Euro Prämie zu zahlen, sollte Kötter sich an die Tarifverträge halten und für bessere Arbeitsbedingungen sorgen", fordert Özay Tarim von der Gewerkschaft Ver.di. "Die Mitarbeiter leisten trotz der miserablen Arbeitsbedingungen einen hervorragenden Job. Bei der extrem hohen Arbeitsbelastung kann aber selbst der Beste auf Dauer nicht verhindern, das ihm Fehler unterlaufen". Die Gewerkschaft Ver.di wirft Kötter vor, durch den ständigen Personalmangel an den Kontrollstellen des Flughafens Köln/Bonn Sicherheitsrisiken in Kauf zu nehmen.