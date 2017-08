Rheinland: Die Rosskastanien sterben

Es sind gleich zwei Gegner, die der Rosskastanie zu schaffen machen, sagt die Landwirtschaftskammer NRW. Zum einen die Miniermotte, die in den 1980er Jahren aus Osteuropa eingewandert ist. Da das Frühjahr in diesem Jahr recht warm war, konnten sich ihre Raupen in den Blättern der Kastanien prächtig entwickeln. Die Insekten haben hier nur wenige natürliche Freßfeinde und können sich daher fast ungestört vermehren.

Die Rosskastanien-Miniermotte: Cameraria ohridella

Als Folge haben viele Rosskastanien bereits jetzt im Sommer fast ihr gesamtes Laub abgeworfen. Folge: Die Bäume sind geschwächt und können verkümmern. Die Larven der Miniermotte überwintern im Kastanienlaub. Die einzige Möglichkeit den Befall im kommenden Jahr zu verringern, sei das Aufsammeln des Laubs, weiß Bernhardt Rüb von der Landwirtschaftskammer NRW.

Bakterium lässt Kastanie bluten

Gegner Nummer zwei ist ein Krankheitserreger, dessen Herkunft noch unklar ist. Die Übeltäter sind Bakterien. Auffällig für das neue Schadbild sind laut Experten einzelne blutende Stellen am Hauptstamm sowie an den Ästen, die später eintrocknen. Typisch ist auch, dass das Laub heller wird. Mit zunehmender Erkrankung ist das Welken und Absterben einzelner Äste zu beobachten. Am Stamm und einzelnen Ästen bilden sich Risse und Dellen. Mit fortschreitendem Befall sterben die Bäume vollständig ab.

Da die meisten von ihnen an Straßen gepflanzt wurden oder in Parks stehen, werden sie rasch gefällt - vor allem weil die Kommunen um die Standsicherheit besorgt sind. Neue, junge Rosskastanien würden dann auch nicht mehr nachgepflanzt, sagt die Landwirtschaftskammer mit Sitz in Köln. Darum werde die Rosskastanie auch im Rheinland verschwinden - Baum für Baum.

Stand: 31.08.2017, 10:13