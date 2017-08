Experte: Mangelnde Baukompetenz bei Kölner Oper

Die Kosten für die Sanierung der städtischen Bühnen in Köln werden in den kommenden Jahren noch weiter steigen. Die bisher mit maximal 570 Millionen Euro kalkulierten Kosten werden auf mindestens 600 Millionen Euro steigen. Das prognostiziert Prof. Jobst Fiedler von der Hertie School of Governance in Berlin im Interview mit dem WDR. Der frühere Stadtdirektor von Hannover gilt als renommierter Verwaltungsexperte und hat sich weltweit mit öffentlichen Großprojekten befasst. Steigende Baupreise und Unwägbarkeiten bei der technischen Sanierung der jahrzehntealten Bühnengebäude werden in Köln zu weiteren Kostensteigerungen führen, sagt Fiedler. Ähnliche Probleme seien weltweit bei Großprojekten zu beobachten.

Stadt machte keine detaillierten Kalkulationen beim Bau

Köln habe mit „Überoptimismus“ geplant und ohne detaillierte Kalkulationen. Das sei beim Bauen im Bestand aber besonders wichtig. Als Bauherr sei die Stadt später überfordert gewesen. Den städtischen Verantwortlichen habe der Gesamtüberblick über die Dutzenden von Firmen auf der Baustelle gefehlt, weil es lange keinen Gesamtverantwortlichen gegeben habe. Das führe zu Vertrauensverlust der Bevölkerung in die Fähigkeiten von Verwaltung und Politik, so Jobst Fiedler.

Kölner Bürger zahlen pro Kopf 540 Euro

Für die Finanzierung des Projektes haben sich die Bühnen mit Hilfe der Deutschen Bank bereits 240 Millionen Euro auf dem Kapitalmarkt beschafft. Zum Zinssatz von 1,4 % Prozent über 40 Jahre. Weitere 100 Millionen Euro sollen in diesen Tagen über Schuldscheindarlehen beschafft werden. Nach den heutigen Planungen muss jeder Kölner Bürger etwas 540 Euro für die Bühnensanierung bezahlen. Das sind 300 Euro mehr als ursprünglich veranschlagt.

Fiedler rät der Stadt Köln bei künftigen Großprojekten vorsichtiger zu agieren und mehr Expertenwissen einzukaufen. Die Stadt solle künftig besser einige Millionen mehr in die Planung stecken.Wenn Projekte sich dann als nicht machbar erweisen, seien nur die Planungskosten verloren. Weitere Baudesaster könnten vermieden werden.