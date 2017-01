Köln: Halsbandsittiche sollen verjagt werden

Viele Anwohner in der Kölner Südstadt haben sich über die lauten Halsbandsittiche in der Dreikönigenstraße in der Kölner Südstadt beschwert. Die Vögel machten außer Lärm auch noch viel Dreck, beklagen sie. Inzwischen träfen sich dort jeden Abend mehrere Dutzend Vögel. Zwei Jahre hat die Stadt die Vögel aus Tierschutzgründen an der Stelle toleriert. Jetzt will sie die Papageien-Art "vergrämen", wie es im Antrag von Grünen, SPD, CDU und FDP für den Umweltausschuss am kommenden Donnerstag (02.02.2107) heißt.

Mehrere Methoden sind möglich

Der Stadtteil soll bei den Vögeln unbeliebt werden. Das könne mit Schalldruck-Anlagen erreicht werden. Das Gefieder der Vögel werde dabei in unangenehme Schwingungen versetzt. Auch Warnrufe könnten die Vögel vertreiben.

Milde Winter schonen Halsbandsittiche

Bereits seit den 1960er Jahren sind Halsbandsittiche in Köln als Brutvögel heimisch geworden. Vogelkundler gehen davon aus, dass sie ausgesetzt wurden und aus Tierparks weggeflogen sind.

Bestand wächst seit Jahren an

Die Vogelart ist ursprünglich in Asien und Afrika verbreitet. Mittlerweile gibt es in ganz Deutschland rund 7.000 Tiere, davon alleine in Köln ca. 3.000. Abends finden sie sich zum Schlafen zusammen. Wenn die Schlafplätze in Wohngebieten liegen, sei die Belastung für die Anwohner hoch, erklärt die Stadt.