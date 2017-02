Schaurige Entdeckung in Kölner Garten

Wer ist Elli Winterberg, will Frank Schulz jetzt wissen. Das ist nämlich der Name, der auf dem Grabstein steht. Dazu sind noch das Geburts- und Todesdatum eingemeißelt. Das Mädchen wurde nur 16 Jahre alt. Doch woher stammt Elli Winterberg, wo hat sie gelebt und woran ist sie gestorben? Fragen, die Frank Schulz bewegen. „ Vor allem möchte ich Verwandte finden, die mir etwas über das leider kurze Leben des Mädchens erzählen können “, sagt Frank Schulz.

Facebook -Gruppe gegründet

Damit er bei seiner Suche nicht alleine ist, hat er eine Facebook-Gruppe gegründet. Schon am ersten Tage finden sich 1.000 Menschen, die ebenfalls mehr über den kurzen Lebensweg von Elli Winterberg erfahren wollen. „ Die Resonanz ist riesig “, freut sich Schulz. Er versucht aber auch schon mal auf eigene Faust, Licht in die Geschichte zu bringen. So weiß er von seiner Frau, dass es sich beim Haupthaus vor seinem Garten möglicherweise um eine Mädchenschule gehandelt hat. Ging Elli Winterberg vielleicht sogar hier zur Schule? Eine von vielen Fragen, auf die Frank Schulz gerne eine Antwort hätte.

Stand: 07.02.2017, 10:30