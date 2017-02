Verletzte bei Gasexplosion in Köln

Wie ein Feuerwehrsprecher dem WDR sagte, waren im Keller eines Mehrfamilienhauses mehrere Gasflaschen explodiert. In den Räumen ist ein Tonstudio untergebracht. Eine Person erlitt lebensgefährliche Verletzungen, eine weitere wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Was die Explosion ausgelöst hatte, war am Abend noch nicht geklärt.

Keine Einsturzgefahr

Das Gebäude wurde bei der Explosion beschädigt. Einsturzgefahr bestehe nicht, hieß es. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Stand: 06.02.2017, 21:35