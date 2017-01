Großer Polizeieinsatz wegen rechter Demo in Köln

Nur eine Woche nach der Silvesternacht ist in der Kölner Innenstadt erneut ein Großaufgebot der Polizei im Einsatz. Grund ist eine Demonstration von Rechtsextremen sowie mehrere Gegenveranstaltungen. Die rechtsextremistische Partei Pro NRW hat nach Angaben der Polizei zwischen 14 und 19 Uhr einen Umzug durch die Innenstadt angemeldet. 400 Teilnehmer würden erwartet. Nach einer Auftaktkundgebung in der Nähe des Bahnhofsvorplatzes gebe es einen Aufzug durch Innenstadt und wieder zurück in Richtung Hauptbahnhof.

Mehrere Gegendemonstrationen

Das Bündnis "Köln Nord gegen Rechts" hat mehrere Gegenveranstaltungen angemeldet. Die Hauptkundgebung soll auf dem Bahnhofsvorplatz stattfinden, die Veranstalter rechnen dort mit etwa 200 bis 300 Teilnehmern. Auch auf dem Roncalliplatz und dem Breslauer Platz sind Proteste angekündigt.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot von etwa 1.000 Kräften im Einsatz. Gewalt werde entschlossen und frühzeitig unterbunden. "Wir hoffen, dass es friedlich bleibt, sind aber für den Fall der Fälle vorbereitet" , sagte ein Polizeisprecher. Unter der Rufnummer 0221/2297777 sei ein Bürgertelefon geschaltet. Autofahrer sollten die Innenstadt möglichst weiträumig umfahren.

Stand: 07.01.2017, 10:01