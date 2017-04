Weniger Blutspenden an Kölner Uniklinik

Die Einstellung vieler Menschen zum Thema Blutspenden ist kritischer geworden, glaubt die Uniklinik. Eine Befürchtung der Menschen sei, dass mit ihrem Blut Geschäfte gemacht werden.

In der Kölner Uniklinik wird das Blut für eigene Operationen gebraucht - jede Woche etwa 700 Konserven. Vor allem jetzt in den Osterferien gehe die Zahl der Spender zurück. Außerdem heißt es aus der Blutspendezentrale der Uniklinik, dass die Erkältungswelle in diesem Jahr größere Auswirkungen hatte. Weil die besonders heftig war, seien viele Spender ausgefallen. Wer gesund ist, darf als Frau alle 13 Wochen Blut spenden, Männer können alle neun Wochen kommen.

Stand: 21.04.2017, 07:58