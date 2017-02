Amtsgericht Köln verurteilt Holocaust-Lüge

Die Frau hatte in sozialen Netzwerken Artikel mit der Überschrift " Holocaust-Lüge" veröffentlicht, in dem sie die Ermordung der Juden leugnete. Weil die Frau zum Prozess nicht erschien, wurde die Geldstrafe per Strafbefehl verhängt.

Stand: 03.02.2017, 09:41