COP23: Die größte Party, die Deutschland je gefeiert hat

Bonnerinnen und Bonner haben die COP23 , die größte Konferenz die in Deutschland je ausgerichtet wurde, als bunte, friedliche Party wahrgenommen. Genervte Bürger? Fehlanzeige. Die Weltklimakonferenz hat aber einige zum Nachdenken gebracht, wie sie selbst ihren Co2 -Fußabdruck verringern können.

Es waren nur elf Monate Zeit für die Organisation der größten politischen Konferenz, die es je in Deutschland gegeben hat. Da kann man vorher schon mal ein bisschen nervös werden. Und auch so manchem Bonner schwante Fürchterliches bei den zusätzlichen bis zu zig-tausend Menschen, die in der Stadt unterwegs sein würden.

Angenehmes Verkehrsklima

Die Schülerinnen vor der Weltkugel in der Rheinaue

Aber von der Tatsache abgesehen, dass sich mancher Geschäftsmann in der Innenstadt vielleicht mehr Trubel gewünscht hätte, haben die meisten Bonner inzwischen ein sehr entspanntes Verhältnis zur Weltklimakonferenz. So auch Taxifahrer Carsten Wagishauser: "Die größte Party in Bonn, die jemals in Bonn war – ja. War sehr gut, sehr angenehmes Publikum – und ein gutes Verkehrsklima auch." Auch die Schülerinnen Anna und Emily aus Bonn sind mit dem Ablauf zufrieden: "Toll, dass diese Konferenz so gut klappt. Das kann nicht jeder. Ich find's gut, dass Bonn dafür ausgewählt worden ist."

Klimakonferenz regt zum Nachdenken an

Für die Weltklimakonferenz haben sich in den letzten Tagen noch einmal ein paar Menschen mehr angemeldet, so dass am Ende insgesamt mehr als 28.000 Teilnehmer dabei gewesen sein könnten. Vor allem in den öffentlichen Verkehrsmitteln waren die Massen zu spüren. Und bei so vielen Menschen, die sich für das Klima einsetzen, kommt auch so mancher privat ins Grübeln – zum Beispiel übers eigene Auto: "Ich fahre auch noch einen Diesel und da kommen auch so Gedanken, ja gut, ein E-Auto wäre natürlich besser für die Umwelt – solche Gedanken kommen dann..." , berichtet eine Studentin.

"Auch kleine Dinge bewegen etwas"

Der künstliche Baum mit vielen Botschaften zur Klimakonferenz