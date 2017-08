Bonn bereitet sich auf UN-Klimakonferenz vor

Es sind keine hundert Tage mehr bis zum Start der UN-Klimakonferenz am 6. November in Bonn. Und bis dahin haben die Stadt und das federführende Bundesumweltministerium noch jede Menge zu tun.

Zeltstadt in der Rheinaue

In der Bonner Rheinaue haben am Mittwoch (02.08.2017) die Bauarbeiten begonnen. In einem Teil der Rheinaue wird eine Zeltstadt entstehen, in der sich unter anderem die Teilnehmerländer mit ihren Länderpavillons präsentieren und Ausstellungen zum Klimaschutz stattfinden sollen. Dafür wird zuerst rund um das Gelände ein tiefer Graben für die Stromkabel und den Blitzschutz gezogen. In knapp zwei Wochen wird das Gelände für den Klimagipfel dann eingezäunt und kann während der Bauphase und den Konferenztagen von den Rheinauen-Besuchern nicht mehr betreten werden.

Gucklöcher für Bonner

In der nächsten Woche wird in der Rheinaue viel gebaggert