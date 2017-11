Karnevals-Flyer auf Englisch für Bonner Klima-Gäste

Der Festausschuss des Bonner Karnevals möchte die Delegierten der Weltklimakonferenz einbeziehen, in die Sessionseröffnung am 11.11. Am Mittwoch (08.11.2017) haben die Karnevalisten einen Flyer vorgestellt, der den Gästen aus aller Welt das närrische Treiben nahebringen soll.

Das Motto der Bonner Karnevalssession lautet diesmal "Loss mer fiere un studiere" und feiert damit einerseits 190 Jahre Rosenmontagszug in Bonn und 200-jähriges Bestehen der Bonner Universität.

Englischsprachiger Flyer

Der Flyer ist speziell für die internationalen Delegierten aktualisiert worden. Denn viele von ihnen kennen diesen rheinischen Brauch nicht und sollen so vorab auf das jecke Treiben eingestimmt werden. Der Flyer ist auf Englisch und erzählt kurz die Geschichte des Bonner Karnevals, gibt Informationen über die Organisation und stellt das Bonner Prinzenpaar vor. Den internationalen Gästen soll so ein Einblick in den Bonner Karneval ermöglicht werden.

Internationale Gäste freuen sich auf den Karneval

Das Interesse einiger internationaler Gäste für den Bonner Karneval scheint bereits geweckt zu sein. Marcelo Leites aus Urugay freut sich darauf, den Karneval in Bonn mitzuerleben: "Ich möchte mehr über die deutsche Kultur erfahren, vor allem über die in Bonn. Ich denke, jede Stadt ist unterschiedlich. Also werde ich dort hingehen."

Auch Vinitaa Apte aus Indien hat auf der Klimakonferenz vom Bonner Karneval erfahren: "Wir besuchen die Klimakonferenz in Bonn und dort wurde uns gesagt, dass es einen Flyer zum Bonner Karneval gibt. Ich bin sehr neugierig, weil es ein kulturelles Event ist, das Traditionen vermittelt, das ist sehr wichtig."