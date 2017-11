Klimaschützer versammeln sich zur Demo in Bonn

Verantwortliche erwarten ruhigen Verlauf

Polizei erwartet friedliche Demonstranten

Trotz der Bedenken mancher Bonner, die noch die Fernsehbilder vom Hamburger G-20-Gipfel vor Augen haben, hatten die Verantwortlichen von Stadt, Polizei und Veranstaltern im Vorfeld mit einer weitgehend friedlichen Demonstration erwarten . Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass sich die Menschen in Bonn ähnliche Szenarien ausmalen müssten, wie sie in Hamburg zu sehen waren, erklärte ein Bonner Polizeisprecher vorab.

Video starten, abbrechen mit Escape Vorbereitungen zur Klimakonferenz | Lokalzeit aus Bonn | 30.10.2017 | 03:15 Min. | Verfügbar bis 30.10.2018 | WDR

Nach der Demo ist vor der Demo

Nach der Abschlusskundgebung am Samstag stehen allerdings auch schon die nächsten Demonstranten in den Startlöchern. Denn während der zwölftägigen Weltklimakonferenz wird es weitere Demos geben. Unter anderem gleich am Montag, dem ersten Konferenztag, wollen rund 1.000 Schüler unter dem Motto "Kids for earth" auf die Straße gehen.

Am 11. November kommt es für Bonn zu einer besonderen Herausforderung: Neben zwei Großdemonstrationen beginnt gleichzeitig mit dem Karneval auch die fünfte Jahreszeit. Für die Delegierten aus aller Welt wird es in Bonn also auf keinen Fall langweilig.