Zum Weltklimagipfel bekommt Bonn neuen Stadtteil

Schon jetzt ist den Organisatoren der Weltklimakonferenz der Druck anzumerken. Bonn werde im November im Mittelpunkt des Weltgeschehens stehen, ist sich Umwelt-Staatssekretär Jochen Flasbarth sicher und sagt im Gespräch mit dem WDR : "Wir wollen die Welt klimaverträglich machen, das haben alle Staats- und Regierungschefs verstanden - fast alle, bis auf einen - deswegen glaube ich, wird die Welt sehr besonders auf Bonn gucken, was wir damit machen."

Bonn ist für Asien eingesprungen

Rund 120 Millionen Euro stellt der Bund für die Konferenz zur Verfügung. Im Eiltempo organisiert Deutschland den Gipfel, eigentlich sollte er in Asien stattfinden, doch dort wollte offenbar kein Staat diese Last auf sich nehmen, erklärt Alexander Saier, vom Klimasekretariat der Vereinten Nationen: "Dann greifen eben die Regularien, dann sagt man, man geht an den Sitz des UN -Klimasekretariats nach Bonn und organisiert das dann vor Ort."

Auch eine große Chance für die Bundesstadt

"Bonn ist ein hochinteressanter und potenter Kongressstandort"

Bonn sieht nun seine große Chance: "Bonn und Klimaschutz ist wie Himmel und Ääd" , also wie Himmel und Erde, heißt es auf Plakaten. In den kommenden Wochen sollen diese die Bonner auf das Großereignis einstimmen, sagt die städtische Dezernentin Margarete Heidler: "Es lohnt sich, weil Bonn ein hochinteressanter und potenter Kongressstandort ist. Und wir haben die Möglichkeiten und Gebäude, und wir können damit jetzt beweisen, dass wir es können."

Macron steht schon jetzt auf der Liste der 25 000 Teilnehmer

In der Rheinaue entsteht eine Zeltstadt

25.000 Teilnehmer werden die Stadt bevölkern, sowohl Regierungsvertreter als auch Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen und bis zu 1.500 Journalisten. Prominentester Name auf der Gästeliste ist der französische Staatspräsident Emmanuel Macron. Solche Menschenmassen kann Bonn allein kaum bewältigen: Unterkünfte sind bis nach Koblenz gebucht. Verhandelt wird zwar im neuen Konferenzzentrum, zusätzlich wird aber ab August eine Zeltstadt am Rhein errichtet. Auf dem ehemaligen Gelände der Bundesgartenschau entsteht fast ein kleiner provisorischer Stadtteil. "In dem die Länderpavillions, in der Wissenschaft und Zivilgesellschaft, Wirtschaft und anderem den Austausch pflegen können. Und ich glaube, dass wird eine gute Neuaufstellung und Vorbild auch für künftige Konferenzen", erhofft sich Margarete Heidler.

Krawalle wie in Hamburg sollen verhindert werden

Die Stadt wird voller, bunter und interessanter

Außerdem setzt die Stadt auf ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger (wir haben hier darüber berichtet). Auf einer städtischen Internetseite können Privatleute, Wohnungen, Zimmer und schlicht Schlafmöglichkeiten für die Gäste aus aller Welt anbieten. Zum Thema Sicherheit äußern sich die Organisatoren vorsichtig optimistisch. Krawalle wie beim G20 -Gipfel in Hamburg sollen auf jeden Fall verhindert werden, erklärt Jochen Flasbarth: "Die Bonner müssen sich darauf einstellen, dass während dieser vierzehn Tage die Stadt noch voller wird, aber auch bunter, aber auch interessanter. Dass es an der ein oder anderen Stelle auch Einschränkungen geben wird, wird sich nicht vermeiden lassen."

Erfahrung von Staatsbesuchen und großen Demonstrationen

Bonn verfügt über einen großen Erfahrungsschatz

Und konkret zur Sicherheitslage ergänzt der Staatssekretär: "Selbstverständlich werden die Erfahrungen von Hamburg mit einfließen. Wir glauben, dass es schon noch ein Unterschied ist, zwischen einem sehr aufgeladenen G20-Gipfel und auf der anderen Seite sehr etablierten und weltweit auch sehr akzeptierten Klimakonferenzen. Aber gleichwohl, man muss das auswerten, das wird auch getan und gucken, ob wir beim Sicherheitskonzept noch etwas verändern müssen." Aber da verfügt Bonn als ehemalige Bundeshauptstadt über einen großen Erfahrungsschatz. Zahlreiche Staatsbesuche mit Sicherheitsstufe eins und auch Demonstrationen mit zigtausend Teilnehmern sind hier ordnungsgemäß über die Bühne gegangen.

600 Leihfahrräder werden zur Verfügung stehen

Die Kirschblüten-Stadt Bonn wieder auf großer Weltbühne

Größer ist eher das Problem, wie Bonn den zusätzlichen Verkehr bewältigen soll. Gleich mehrere große Baustellen werden während der Konferenz den Straßen- und den Zugverkehr behindern. Für die Delegierten werden darum rund 600 Leihfahrräder zur Verfügung gestellt.

Es sei die wichtigste Konferenz seit Paris, sagt Umwelt-Staatssekretär Jochen Flasbarth. Damals, 2015, beschlossen die Vereinten Nationen, die Erderwärmung auf weniger als zwei Grad zu begrenzen. Allerdings sind solche Schlagzeilen kaum aus Bonn zu erwarten: "Es wäre niemals zu Paris gekommen, wenn es die Zwischenkonferenzen nicht gegeben hätte. Und so wird es hier auch sein. Wir werden konkrete Beschlüsse fassen, die werden aber nicht die Tragweite haben, wir damals in Paris."

Und so werden die ganz großen Signale frühestens 2018 von der UN-Klimakonferenz im polnischen Kattowitz kommen.

Stand: 14.07.2017, 14:39