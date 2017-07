Kletterer in Wülfrather Steinbruch abgestürzt

In Wülfrath im Kreis Mettmann hat sich ein junger Mann beim Klettern schwer verletzt. Laut Polizei stürzte er in einem ehemaligen Kalksteinbruch etwa 20 Meter in die Tiefe.

Der 28-Jährige war gemeinsam mit einem zweiten Kletterer am Sonntagnachmittag (30.07.2017) im "Bochumer Bruch" unterwegs. Durch seinen Sturz zog sich der junge Mann unter anderem einen Beckenbruch und einen Bruch am Unterschenkel zu, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in Wülfrath.

Sein Kletterpartner wurde ebenfalls verletzt. Weil er ihn wohl noch halten wollte, zog er sich Verbrennungen an seinen Händen zu, als das Sicherungsseil dort durchrutschte.

Rettungshubschrauber am Bochumer Bruch in Wülfrath

Bundeswehrhubschrauber nötig

Wegen des starken Windes konnte ein erster Rettungshubschrauber nicht landen. Ein zweiter Hubschrauber der Bundeswehr landete schließlich auf einem Notlandeplatz im Steinbruch und brachte den Schwerverletzten ins Wuppertaler Helios-Klinikum.

Der "Bochumer Bruch" ist ein stillgelegter Kalksteinbruch, der inzwischen zum Klettern freigegeben ist. Seine Wände sind bis zu 50 Meter hoch. 2006 hat der Deutsche Alpenverein ein Nutzungsrecht für den Steinbruch bekommen.

Stand: 31.07.2017, 06:49