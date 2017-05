Neue Pilgersaison: 375. Kevelaer Wallfahrt

Mit drei Hammerschlägen aufs Portal der Basilika um 10 Uhr eröffnet diesmal Kurienkardinal Marc Ouellet aus dem Vatikan die Pilgersaison in Kevelaer. Angekündigt hat sich auch der Münsteraner Bischof Felix Genn.

Die Gläubigen erwarten Gottesdienste, die Begrüßung in der Freiluftkirche "Forum Pax Christi", eine Andacht am Marienbild in der Gnadenkapelle, der Kreuzweg und ein abendliches Orgelkonzert. Kolpingfamilien aus ganz NRW und Katholiken aus den Benelux-Staaten haben sich angesagt.

Winziges Bild mit großer Anziehungskraft

Gnadenbild

Geschätzt eine Million Wallfahrer pilgern jährlich zum Marienbild, 1987 sogar Papst Johannes Paul II. Dabei ist das Bild kleiner als eine Postkarte. Zu sehen ist die Gottesmutter von Luxemburg, die "Trösterin der Betrübten"; im Hintergrund Luxemburgs Stadtsilhouette.

In den Wirren des Dreißigjährigen Krieges kaufte ein frommer Handelsreisender aus Geldern dieses Bild, einen Kupferstich, am Niederrhein stationierten Luxemburger Soldaten ab. Am 1. Juni 1642 lässt er es an der damals noch einsamen Wegkreuzung aufstellen. Zuvor hat er dort drei Mal eine Stimme gehört, die sagt: "Hier sollst du mir ein Kapellchen bauen!" Später entsteht über diesem Marienbild die Gnadenkapelle und drum herum wächst der Wallfahrtsort.

Jubiläumsfeierlichkeiten ab Juni

Groß gefeiert wird das 375-jährige Bestehen der Wallfahrt deshalb auch erst ab Juni. Das Mysterienspiel "Mensch, Maria!" wird auf dem Kapellenplatz uraufgeführt. Begleitet von Musik werden Leben und Wirken von Maria auf die Bühne gebracht.

Zum Festprogramm gehört ebenfalls eine Prozession mit dem Original-Marienbildchen. Normalerweise bleibt es wie schon seit Jahrhunderten in der Gnadenkapelle hängen, heutzutage sogar hinter Panzerglas. Nur im Zweiten Weltkrieg ist es einmal zum Schutz abgehängt und einige Zeit im Fußboden der Basilika versteckt worden.

Pilgern ist wieder "in"

Pfarrer Ralf Lohmann

"Wallfahren erlebt eine regelrechte Renaissance" , sagt Pfarrer Rolf Lohmann, seit 2011 Kevelaers Wallfahrtsrektor. Es kämen auch wieder mehr Fußpilger, auch viele junge Leute. "In einer Welt, die vielerorts so heil- und haltlos geworden ist, gibt eine Pilgerreise vielen Menschen neue Kraft."

Für Lohmann ist das Jubiläumsjahr ohnehin denkwürdig. Gerade erst hat ihn Papst Franziskus zum neuen Regionalbischof für den Niederrhein mit Sitz in Xanten ernannt. Irgendwann im Sommer wird Lohmann geweiht und muss also dorthin wechseln. Wer dem beliebten Wallfahrtsrektor in Kevelaer folgen soll, darauf sind viele Pilger gespannt.