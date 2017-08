Kevelaer rechnet mit irischen Landfahrern

Kevelaer, der Wallfahrtsort. Am Dienstagmorgen (15.08.2017) war der Marienplatz vor der großen Basilika noch leer. Die Irish Traveller kündigen sich nicht an. Irgendwann sind sie dann da - meist zu Hunderten. Bis zum Mittag waren es nur 7 Wohnwagengespanne - und die standen im Nachbarort Geldern-Lüllingen. 140 Gespanne mit 500 Menschen werden in Kevelaer eigentlich erwartet. Ob die Landfahrer auf die anderen gewartet haben, weiß auch das Ordnungsamt Kevelaer nicht - denn die Autos hier haben französische Kennzeichen, keine irischen.

Traveller wollen in Kevelaer heiraten

Irish Traveller in Kevelaer

Am Dienstag (15.08.2017) ist Mariä Himmelfahrt, also ein großer Feiertag für streng gläubige Katholiken - das sind auch die Traveller aus Irland. Alljährlich ziehen sie mit ihren Campern durch ganz Europa. Schon in der vergangenen Woche sind sie mit ihren Wohnwagen in NRW angereist und in Kevelaer angekommen. Dort mussten sie dann erstmal tausenden Pilgern aus Sri Lanka Platz machen. Sie fuhren kreuz und quer durch ganz NRW - jetzt sind sie aber wieder zurück.

Die Irish Traveller führen traditionell ein Nomadenleben