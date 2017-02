Lkw-Verbot während Karneval in Köln

Zur Begründung wurde auf die mit großen Lkw verübten Anschläge von Berlin und Nizza verwiesen. In Berlin war der Tunesier Anis Amri am 19. Dezember mit einem Sattelschlepper in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gerast, zwölf Menschen wurden getötet und mehr als 50 verletzt. In Nizza fuhr am 14. Juli vergangenen Jahres ein Attentäter mit einem Lkw in eine Menschenmenge und tötete mindestens 86 Menschen, mehr als 400 wurden verletzt.

Stand: 04.02.2017, 11:03