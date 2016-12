Karnevalswagen in Mönchengladbach erneut beschädigt

Nach Angaben der Polizei waren in der Nacht zum Dienstag (27.12.2016) Unbekannte in die angemietete Lagerhalle im Stadtteil Lürrip eingedrungen. Vermutlich über eine eingeschlagene Fensterscheibe. In der Halle Lagern die Karnevalisten ihre Festwagen und Figuren für den Umzug.

Zerstörte Pappmaschefiguren

Der Mönchengladbacher Wagenbauer Jost Fünfstück zeigte sich entsetzt. Auf seiner Facebook-Seite hat der Karnevalist Fotos von dem Angriff gepostet. Zu sehen sind beschädigte Wagen und zerstörte Pappmaschefiguren. " Diese Lumpen haben wieder unsere Halle heimgesucht ", schreibt er.

Nicht der erste Angriff

Wen er damit meint, ist nicht klar. Es ist jedoch nicht der erste Angriff auf die Gladbacher Karnevalswagen. Bereits im September hatten sich Unbekannte Zugang zu der Halle verschafft. Damals zerstörten die Randalierer 45 Wagen für den Veilchendienstagszug Ende Februar 2017.

Stand: 28.12.2016, 12:00