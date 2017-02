Kölner schunkeln unter Schutz

Die Stadt Köln, die Kölner Polizei und das Kölner Festkomitee legen am Donnerstagnachmittag (16.02.2017) ihr Sicherheitskonzept für die Karnevalstage vor. Es wird kaum damit gerechnet, dass von größeren Gruppen junger Männer aus Nordafrika und dem Nahen Osten Gefahren ausgehen könnten wie in der Silvesternacht 2015.

Lkw -Fahrverbot in Kölner Innenstadt

Am Karnevalssonntag und Rosenmontag, wenn die großen Karnevalsumzüge laufen, dürfen Lkw über 7,5 Tonnen nicht in die Kölner Innenstadt fahren. Das alles ist rein vorbeugend gedacht. Einige Straßen werden mit großen Fahrzeugen, Containern und Betonblöcken abgesperrt. Konkrete Hinweise auf geplante Anschläge hat die Polizei nicht. Es gilt allerdings allgemein eine hohe Gefährdungslage. An den Haupttagen werden bis zu 2.000 Beamte aufgeboten.

Feiern ist vielen Menschen jetzt besonders wichtig

Dass wegen der Terrorangst weniger Menschen an Karneval auf die Straße gehen werden, glaubt der Kölner Psychologe Stephan Grünewald aus jetziger Sicht nicht. Karneval sei ein Fest des rauschhaften Vergessens, man wolle sich von der Schwere befreien und in eine konsequenzlose Verwandlung eintauchen. Der Mitbegründer des Rheingold-Instituts bringt es auf den Punkt: " In schlechten Zeiten wollen die Menschen erst recht Karneval feiern ."

