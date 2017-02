Lkw-Verbot während Karneval in Köln

Zur Begründung wurde auf die mit großen Lkw verübten Anschläge von Berlin und Nizza verwiesen. In Berlin war der Tunesier Anis Amri am 19. Dezember mit einem Sattelschlepper in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gerast, zwölf Menschen wurden getötet und mehr als 50 verletzt. In Nizza fuhr am 14. Juli vergangenen Jahres ein Attentäter mit einem Lkw in eine Menschenmenge und tötete mindestens 86 Menschen, mehr als 400 wurden verletzt.

"Die Welt hat sich verändert"

" Wir begrüßen die Sicherheitsmaßnahmen ", sagteSigrid Krebs, Sprecherin des Festkomitees Kölner Karneval, dem WDR am Samstag. Man sei in die Planungen eingebunden worden. Auch das Feedback anderer Karnevalisten auf die Sicherheitsmaßnahmen seien durchweg positiv. " Die Welt hat sich verändert, aber wir sehen dem Karneval dennoch gelassen entgegen ."

Mehr Licht, mehr Ordner

Nach den Übergriffen an Silvester ist das übrige Sicherheitskonzept der Stadt Köln auch für die tollen Tage noch einmal verstärkt worden. So will die Stadt an Karneval mehr Sicherheitspersonal einsetzen. Die Justiz bereitet für bestimmte Delikte Schnellverfahren an den Karnevalstagen vor. Dunkle Ecken sollen mit mobilen Lichtmasten ausgeleuchtet werden, außerdem soll es für Frauen eine Anlaufstelle im Getümmel geben.